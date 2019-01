Le FBI a enquêté pour savoir si Trump travaillait pour la Russie

Le FBI, la police fédérale américaine, a ouvert en 2017 une enquête pour déterminer si le président Donald Trump travaillait pour le compte de la Russie, a affirmé vendredi le New York Times, citant des sources anonymes. L'investigation du FBI a été rapidement fusionnée dans l'enquête ouverte par le procureur spécial Robert Mueller sur des soupçons de collusion entre Moscou et l'équipe de campagne de Donald Trump pour l'élection présidentielle de 2016.

Un volet de contre-espionnage et un volet criminel. Le New York Times ne donne pas d'indications sur les éventuelles conclusions des recherches du FBI, qui a ouvert son enquête à la suite du limogeage de son directeur James Comey par Donald Trump en mai 2017, selon le NYT. D'après les sources citées par le quotidien, l'enquête avait un volet de contre-espionnage et un volet criminel. Le volet contre-espionnage devait déterminer si Donald Trump avait consciemment ou inconsciemment travaillé pour Moscou, et le volet criminel portait sur le limogeage de James Comey, écrit le journal, selon lequel on ignore si les investigations sur l'aspect contre-espionnage se poursuivent actuellement.

Des soupçons dès la campagne de 2016. Toujours selon le New York Times, le FBI a eu des soupçons sur d'éventuels liens de Donald Trump avec la Russie dès la campagne présidentielle de 2016. Mais il n'a pas ouvert d'enquête jusqu'à ce que le président Trump limoge James Comey, qui avait refusé de lui prêter allégeance et de mettre fin à de premières investigations sur une éventuelle collusion avec la Russie.

Donald Trump, qui nie catégoriquement toute collusion de ce genre, critique régulièrement l'enquête du procureur Mueller, qu'il considère comme une "chasse aux sorcières" et une machination visant à délégitimer sa présidence. L'enquête Mueller a débouché sur de multiples inculpations et sur des condamnations de proches collaborateurs de Donald Trump.