En Ukraine, une contre-offensive réussie grâce aux renseignements américains

L'Ukraine serait elle à un tournant de la guerre ? Depuis plusieurs jours, l'offensive de l'armée ukrainienne progresse rapidement, notamment dans le nord-est du pays. Le président du pays Volodymyr Zelensky assure désormais que près de 6.000 km2 de terrain ont été récupérés aux Russes.

Coopération intense

Des villages près de Kharkiv ont été libérés et aussi, autour de Kherson dans le sud-est du pays. Une percée remarquable appuyée sur le renseignement américain. La coopération entre les deux pays s'est faite plus intense ces dernières semaines pour préparer l'action militaire. Kiev voulait d'abord garder secret sa volonté de contre-attaquer, avant finalement, de décider de communiquer ses plans avec Washington.

Tout l'été, les deux états ont communiqué et échangé leurs informations, permettant ainsi à l'Ukraine d'obtenir des données précises sur les faiblesses de l'armée russe sur le terrain.

"Pris par surprise"

"Le renseignement qui travaille avec les Ukrainiens et nos amis britanniques, a vraiment pris par surprise les Russes et Vladimir Poutine. On va voir maintenant ce qu'il va se passer mais il est clair que Moscou s'attendait à une offensive dans le Sud et pas dans le Nord-est", explique Mark Warner, qui dirige la commission du renseignement du Sénat à Washington.

Depuis le début de la guerre, Washington voit clair dans le jeu de la Russie. C'est une arme extrêmement efficace pour l'Ukraine. Les renseignements américains ont déjà permis de frapper des postes de commandement russes et de tuer plusieurs généraux ennemis. Mais pour les officiels américains, cette contre-offensive démontre surtout une nouvelle fois les problèmes logistiques et de communication de la Russie qui minent son avancée depuis le début de la guerre.