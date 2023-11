En Israël, un protocole de secours psychologique pour «déchoquer» les victimes en état de sidération

Dès leur plus jeune âgé, les Israéliens sont formés à un protocole de déchoquage psychologique appelé 6C. Cette méthode de déchoquage psychologique a été créée il y a 15 ans dans l'armée israélienne et suit six étapes. Elle promet de remettre sur pied en 90 secondes une victime en état de choc psychologique pour lui permettre d'aider à son tour d'autres victimes. Mais la plupart des francophones nouvellement installés en Israël n'y ont pas eu accès dans leur jeunesse.

"On a eu un stress collectif, on essaie de s'en sortir"

À mi-chemin entre Tel-Aviv et Haïfa, une cinquantaine de personnels soignants se retrouvent autour de la docteure Halioua. Dès le début de la guerre, elle a sillonné les villes israéliennes pour prodiguer ces premiers secours psychologiques au sein de la communauté francophone très en demande. "Ils ont un niveau d'anxiété relativement élevé, ce qui n'est pas habituel... Ils ne sont pas particulièrement aguerris", appuie-t-elle.

Audrey habite dans le nord d'Israël où les missiles du Hezbollah libanais sont de plus en plus nombreux. "On vit en stress permanent, on a eu un stress collectif, on essaie de s'en sortir. Il y a des femmes avec des enfants tout petits qui sont en état de stress, qui n'arrivent même pas à se raisonner", explique-t-elle.

"Israël, c'est le pays du trauma"

Jour après jour, le docteure Halioua constate l’étendue des séquelles psychologiques. "Israël, c'est le pays du trauma et c'est aussi le pays de la résilience. Donc, ce qui veut dire qu'il y a déjà une population importante. Il y a déjà un trouble de stress post-traumatique. Il est certain que s'il s'est réactivé, il y aura un tsunami de cette maladie", poursuit la médecin.

La 6C a été exportée en France pour notamment prévenir les suicides de la police. Selon l'Organisation mondiale de la Santé, 22% des personnes qui ont vécu une guerre ces 10 dernières années souffrent de dépression, d’anxiété ou de troubles bipolaires.