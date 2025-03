En Israël, Jordan Bardella et Marion Maréchal au cœur des débats sur l'antisémitisme

En déplacement depuis mardi en Israël, le président du Rassemblement national Jordan Bardella et l'eurodéputée Marion Maréchal ont été conviés par l'État hébreu pour participer à une conférence internationale de lutte contre l'antisémitisme. Jordan Bardella prononcera un discours devant le président israélien et Benjamin Netanyahou.

Invités par le ministre israélien des Affaires de la diaspora, Amichai Chikli, Jordan Bardella et Marion Maréchal se sont rendus mardi 25 mars en Israël, pour participer à une conférence internationale de lutte contre l'antisémitisme. Jordan Bardella prononcera également un discours devant le président israélien et Benjamin Netanyahou.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

À lire aussi En Israël, Jordan Bardella rencontre des survivants du 7-Octobre et défend un front commun

Un discours de Jordan Bardella attendu pour 16h

Au total, une trentaine d'intervenants sont invités à s'exprimer sur l'antisémitisme en Israël, notamment les représentants du Parti espagnol anti-immigration VOX ou les Hongrois du Fidesz, ou encore le parti de Viktor Orban.

Et pour la première fois, Jordan Bardella et Marion Maréchal ont également été invités. Marion Maréchal participera à une table ronde sur les Frères musulmans, tandis que Jordan Bardella s'exprimera pour affirmer son soutien à l'État hébreu et aux Juifs en général, face à ce qu'ils jugent être la principale menace pour Israël et la France : le terrorisme islamiste.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Je suis venu ici parler de la lutte nécessaire contre l'antisémitisme qui sévit ici, au Proche-Orient, mais qui chaque jour davantage, saisit en France et en Europe, et pour témoigner de ma solidarité avec un peuple qui a été victime dans sa chair d'une barbarie parmi les plus violentes, les plus douloureuses", a-t-il déclaré.

Le président du Rassemblement national a libéré son emploi du temps ce jeudi 27 mars matin pour préparer son discours, attendu vers 16h, heure française. Il devrait charger la gauche et l'extrême-gauche qui "propagent aujourd'hui l'antisémitisme" selon ses mots.