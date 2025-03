EN DIRECT - Guerre en Ukraine : nouvelles attaques russes, Moscou ne veut pas «une véritable la paix», juge Zelensky

Les nouvelles attaques nocturnes russes contre l'Ukraine avec une centaine de drones explosifs sont "un signal clair" que Moscou ne veut pas d'"une véritable paix", a dénoncé mercredi Volodymyr Zelensky. De son côté, le Kremlin se dit "satisfait" du dialogue avec les États-Unis, alors qu'un cessez-le-feu en mer Noire a été annoncé ce mardi. Suivez notre direct.



Les nouvelles attaques nocturnes russes contre l'Ukraine avec une centaine de drones explosifs sont "un signal clair" que Moscou ne veut pas d'"une véritable paix", a dénoncé mercredi Volodymyr Zelensky, au lendemain de l'annonce par les États-Unis d'un accord pour cesser les hostilités en mer Noire. Cet engagement reste toutefois à ce stade très incertain au vu des conditions exigées par Moscou avant sa mise en œuvre. Suivez notre direct.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Les informations à retenir : La Russie a lancé une nouvelle attaque de drones sur l'Ukraine dans la nuit de mardi à mercredi

Le Kremlin se dit "satisfait" du dialogue avec les États-Unis

La Russie doit accepter un cessez-le-feu "sans conditions", estime Berlin

Une centaine de drones lancés contre l'Ukraine dans la nuit

"Le lancement d'attaques d'une telle ampleur après les négociations de cessez-le-feu est un signal clair envoyé au monde entier que Moscou ne va pas œuvrer à une véritable paix", a dénoncé Volodymyr Zelensky sur les réseaux sociaux.

D'après lui, l'armée russe a lancé "117 drones" explosifs contre les villes et villages d'Ukraine dans la nuit de mardi à mercredi, "117 preuves" de "la manière dont la Russie continue de faire traîner cette guerre".

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Un "nombre important" d'entre eux ont été "abattus" par la défense antiaérienne ukrainienne, a-t-il poursuivi, faisant toutefois état "de maisons, magasins, et des infrastructures civiles endommagées" dans la région de Soumy (nord) et d'une entreprise touchée à Kryvyï Rig (centre).

Le Kremlin se dit "satisfait" du dialogue avec les États-Unis, contacts "intensifs" en cours

Le Kremlin s'est dit satisfait mercredi de son dialogue avec les États-Unis, assurant que des contacts "intensifs" se poursuivent au lendemain de l'annonce d'un accord, par l'entremise de Washington, sur une éventuelle trêve russo-ukrainienne en mer Noire.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Moscou a fixé comme condition pour une telle pause la levée de certaines sanctions visant la Russie et adoptées en raison de son assaut contre l'Ukraine en cours depuis plus de trois ans. "Nous sommes satisfaits de la manière pragmatique et constructive dont se déroule ce dialogue, qui en outre donne des résultats", a commenté lors d'un briefing, le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, ajoutant que des contacts "vraiment intensifs" étaient toujours en cours avec les États-Unis.

La Russie doit accepter un cessez-le-feu "sans conditions", estime Berlin

La ministre allemande des Affaires étrangères a exhorté mercredi la Russie à accepter un cessez-le-feu sans conditions en Ukraine, appelant également à ne pas "se laisser leurrer" par Vladimir Poutine dans les pourparlers en cours.

La suite après cette publicité

"Il ne faut pas se laisser leurrer par le président russe. Il n'y a pas de situation de dialogue où un cessez-le-feu est constamment lié à des concessions et à de nouvelles exigences", a dit Annalena Baerbock à la presse, appelant Moscou "à accepter un cessez-le-feu complet sans conditions supplémentaires et à mettre fin à ses attaques brutales contre la population ukrainienne".