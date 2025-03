Volodymyr Zelensky appelle à «pousser Poutine» à mettre fin à l'invasion de l'Ukraine

À la veille de négociations entre la Russie et les États-Unis pour un cessez-le-feu, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, appelle à "pousser" Vladimir Poutine à mettre fin à l'invasion en Ukraine. "Celui qui a déclenché cette guerre doit la finir", a-t-il déclaré.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé dimanche à "pousser" son homologue russe Vladimir Poutine à mettre fin à l'invasion en cours depuis plus de trois ans de l'Ukraine, à la veille de négociations russo-américaines en Arabie saoudite sur un cessez-le-feu partiel.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Une délégation ukrainienne a de son côté rencontré des envoyés américains à Ryad dans la soirée. "Quels que soient nos échanges avec nos partenaires, nous devons pousser Poutine à donner un véritable ordre pour arrêter les frappes : celui qui a déclenché cette guerre doit la finir", a déclaré M. Zelensky dimanche soir sur les réseaux sociaux.

"Chaque nuit, chaque jour, [la Russie] effectue les frappes les plus cyniques qui soient"

"Il est clair pour tout le monde que la Russie est la seule à faire durer cette guerre", a-t-il insisté. "Le 11 mars, une proposition de cessez-le-feu sans conditions a été faite et de telles attaques auraient déjà cessé. Mais c'est la Russie qui perpétue tout cela. Et chaque nuit, chaque jour, elle effectue les frappes les plus cyniques qui soient", a encore dit le président ukrainien.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Sans pressions sur la Russie, ils continueront à Moscou à mépriser la véritable diplomatie et à détruire des vies", a-t-il martelé. "Nous avons commencé la réunion avec l'équipe américaine à Ryad", a de son côté annoncé dimanche le ministre ukrainien de la Défense, Roustem Oumerov, à la tête de la délégation de son pays. Selon lui, "l'ordre du jour comprend des propositions visant à protéger les installations énergétiques et essentielles".

Lundi, des responsables russes doivent rencontrer des négociateurs américains pour des discussions séparées. Malgré l'accélération des efforts en vue de rapprocher les positions des belligérants sur les moyens de parvenir à un cessez-le-feu dans la guerre déclenchée par l'invasion russe de l'Ukraine en 2022, les combats se poursuivent avec des frappes meurtrières en Ukraine et en Russie.