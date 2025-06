Élue démocrate tuée aux États-Unis : quel est le profil de l'assaillant, activement recherché par les forces de l'ordre ?

Article Suggestions

Une élue locale du Minnesota et son mari ont été tués, et un autre élu a été blessé, samedi matin, dans un "acte de violence politique", a annoncé Tim Walz, le gouverneur de cet État du nord des États-Unis, ajoutant que le suspect est en fuite et activement recherché. Chasse à l'homme, profil de l'assaillant... Europe 1 fait le point.