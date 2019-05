Élections en Belgique : forte poussée de l'extrême droite en Flandre

Le parti d'extrême droite Vlaams Belang a enregistré dimanche une forte progression en Flandre, le nord néerlandophone de la Belgique, tandis que le PS restait numéro un en Wallonie, selon des résultats partiels des élections législatives en fin d'après-midi.

Outre leur quota d'eurodéputés, les Belges votaient dimanche pour élire leurs députés régionaux et nationaux. Les derniers bureaux ont fermé vers 16 heures (14 heures GMT).

Une forte progression par rapport à 2014

Le Vlaams Belang, parti rival des nationalistes flamands de la N-VA et allié du Rassemblement national (extrême droite française) au Parlement européen, dépassait les 18% en Flandre, selon des résultats portant sur environ 15% des bureaux de cette région. C'est nettement plus que les 5,9% enregistrés en mai 2014, et au-delà aussi des 14,8% que promettait le dernier grand sondage d'avant-scrutin à la mi-mai. Cette performance devrait peser sur le résultat des nationalistes flamands de la N-VA, première force politique de Flandre, qui a exercé le pouvoir en coalition au niveau national de 2014 à 2018.

La N-VA s'affichait à 27,2%, en recul de cinq points par rapport au vote de mai 2014, selon ces résultats partiels diffusés notamment par la chaîne publique VRT.

La constitution d'une coalition pourrait s'avérer compliqué

Avec une Flandre fortement ancrée à droite, et deux autres régions (Wallonie et Bruxelles) plaçant la gauche en tête, la constitution d'une coalition majoritaire à la Chambre (où siègent les 150 députés fédéraux) pourrait s'avérer compliquée.

Le Parti socialiste était en tête en Wallonie (autour de 27%) et à Bruxelles (19%), selon un sondage à la sortie des urnes effectué dans ces deux régions par l'Université libre de Bruxelles (ULB), portant sur un échantillon de quelque 5.700 personnes. Le parti Ecolo-Groen, qui était classé en tête à Bruxelles par les sondages, se classerait finalement trois points derrière le PS, au coude-à-coude avec le parti libéral francophone du Premier ministre Charles Michel.