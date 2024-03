Élection présidentielle en Russie : les Russes expatriés en France iront-ils voter ?

Ce samedi, l'élection présidentielle se poursuit en Russie. Si Vladimir Poutine est sûr de l'emporter, la situation reste tendue dans le pays après des arrestations et des incidents dans les bureaux de vote. Malgré un scrutin déjà joué d'avance, le Kremlin veut donner l'impression que les Russes et les habitants des territoires annexés d'Ukraine se sont déplacés en nombre dans les bureaux de vote. Mais en France, qu'en est-il ? Europe 1 a rencontré des Russes expatriés dans l'Hexagone. Si eux aussi ont parfois peur de parler publiquement de Poutine, que pensent-ils de ce scrutin ?

Ce qui est sûr est que les Russes de France ne seront pas nombreux à voter ce week-end : ils n'en voient pas l'intérêt, le scrutin étant, selon eux, joué d’avance. "Les conditions de ces élections sont totalement illégitimes. De nombreux Russes s’attendent à ce que le pouvoir annonce les résultats qu’il souhaite. Le Kremlin souhaite malgré tout donner l’impression que ces élections sont légitimes, c’est pourquoi ils mettent en scène tout ce spectacle politique", fustige Dmitri, qui habite Paris après avoir fui la Russie en octobre 2022, au moment des premières vagues de mobilisation dans l'armée.

"Nous ne sommes pas d'accord avec cette usurpation du pouvoir par Poutine"

Ce que les opposants russes en France espèrent, c’est que la communauté internationale rejettera les résultats et déclarera Vladimir Poutine illégitime. "On prépare une grande manifestation qui aura lieu ce dimanche à Paris, à 13 heures, place de Colombie, à côté de l’ambassade de Russie", annonce Olga Prokopieva, présidente de l'association Russie Libertés, réfugiée en France depuis 2012. "L’objectif va être de montrer que nous ne sommes pas d’accord avec cette usurpation du pouvoir par Poutine, et que nous ne souhaitons pas qu’il soit considéré comme un vrai Président, car il ne représente pas la véritable volonté du peuple."

Autre moyen de contestation, tous les Russes sont appelés à aller voter demain à midi pile, une initiative portée par l'opposition. Avec un objectif : montrer que les anti-Poutine sont nombreux dans la population.