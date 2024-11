Présidentielle américaine : Harris ou Trump, quelles conséquences pour les Français ?

Entre le candidat républicain et démocrate, les sensibilités sur le domaine de l'économie sont sensiblement différentes. Dans chacun de leur programme, l’application des mesures de l’un ou de l’autre sera préjudiciable pour l’Europe et pour la France, notamment sur les exportations et les entreprises françaises.

Donald Trump veut augmenter les taxes sur les produits importés. La mesure pénaliserait les exportations françaises vers les États-Unis : aéronautique, médicaments et boissons en tête, certes, mais elle toucherait aussi et avant tout le consommateur américain.

Un "risque structurel" pour l'Europe

Kamala Harris, elle, veut prolonger l'Inflation Reduction Act, un plan de subvention de près de 400 milliards de dollars lancé par Joe Biden pour les industries d'avenir installées sur le sol américain. De quoi fragiliser plus sérieusement l'économie européenne, explique Stéphanie Villers, économiste chez PwC France. "Cette mécanique, qui vise à attirer en fait les entreprises françaises ou européennes, c'est un risque structurel parce que l'Europe risque de perdre un certain nombre d'entreprises qui viendraient en fait nourrir l'économie américaine", détaille-t-il au micro d'Europe 1.

Une importance des énergies fossiles

En plus des subventions, les usines américaines peuvent bénéficier d'un prix de l'énergie bien plus compétitif qu'en Europe. Tout simplement, car le pays est producteur de pétrole et de gaz. D'ailleurs, s'il y a bien un sujet sur lequel Kamala Harris et Donald Trump se rejoignent, c'est sur l'importance des énergies fossiles.