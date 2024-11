Élection de Donald Trump : un espoir pour le Rassemblement national ?

L'exaltation du sentiment national, un souverainisme assumé en matière économique et une victoire arrachée malgré l'hostilité des élites... En France, la victoire de Donald Trump ouvre des perspectives au Rassemblement national. Même si officiellement, Marine Le Pen affiche sa neutralité quant à l'issue du scrutin.

Le RN veut se différencier de Donald Trump

"La seule chose à laquelle je pense, c'est l'intérêt de la France. À partir du moment où les États-Unis vont manifestement défendre de manière plus vigoureuse encore leurs propres intérêts, il va falloir que l'Europe se réveille", estime l'ancienne candidate à l'élection présidentielle de 2022. La présidente du groupe RN à l'Assemblée refuse désormais de s'assimiler à Trump, dont certaines outrances contreviennent à sa stratégie de normalisation.

Pour autant, comme elle, le président américain a su s'attirer le vote des classes populaires et rurales, soucieuses des questions d'immigration et de sécurité, tout en progressant nettement dans les bastions démocrates que sont les grandes métropoles. Enfin, sa victoire, acquise en dépit de deux tentatives d'assassinat et de quatre inculpations, offre à Marine Le Pen, dont certains observateurs disent la victoire impossible, un exemple marquant de ténacité politique.