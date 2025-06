Echanges de frappes entre Israël et l'Iran : Bruno Retailleau accroît la vigilance en France

Le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau a demandé aux préfets d'accroître la vigilance sur le territoire national notamment sur les lieux de culte, les rassemblements festifs et les intérêts israéliens et américains, dans un télégramme envoyé vendredi après l'attaque israélienne en Iran.

"Vigilance particulière"

"Il convient de porter une vigilance particulière à l'ensemble des sites qui pourraient être ciblés par des actes de terrorisme ou de malveillance par une puissance étrangère", a indiqué Bruno Retailleau dans un télégramme consulté par l'AFP, alors qu'Israël et l'Iran poursuivaient samedi leurs échanges de frappes meurtrières.

Les hostilités ont été déclenchées par une attaque israélienne massive contre des sites militaires et nucléaires iraniens à laquelle Téhéran riposte avec des missiles balistiques. Dans ce contexte, M. Retailleau demande aux préfets de porter "une attention particulière "à la sécurité des lieux de cultes, des établissements scolaires, des établissements publics et institutionnels, des sites à forte affluence par une présence visible notamment au moment des entrées et sorties", a-t-il détaillé, incluant les "rassemblements festifs, culturels ou cultuels".

"Intérêts israéliens et américains ainsi qu'aux établissements de la communauté juive"

Ces mesures de protection renforcée valent également pour les "intérêts israéliens et américains ainsi qu'aux établissements de la communauté juive". Le ministre a appelé à la mobilisation des "services de renseignements (...), des "forces de sécurité intérieure" (...), des "polices municipales et les élus locaux", du "dispositif Sentinelle". Le président Emmanuel Macron a annoncé vendredi soir un "renforcement" du dispositif Sentinelle, qui déploie des militaires en France, "pour faire face à toutes les potentielles menaces sur le territoire national".

Vendredi, Israël a lancé des frappes massives d'une ampleur sans précédent sur des sites militaires et nucléaires de l'Iran, assurant disposer de renseignements prouvant que l'Iran s'approchait du "point de non-retour" vers la bombe atomique. L'Iran, qui dément fabriquer l'arme nucléaire, a tiré des dizaines de missiles balistiques contre Israël en riposte à l'attaque qualifiée de "déclaration de guerre" par l'Iran.