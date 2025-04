Pékin hausse le ton sur les droits de douane et exhorte Washington à les «annuler complètement»

La Chine a appelé dimanche les Etats-Unis à "annuler complètement" les droits de douane réciproques, après la décision américaine vendredi d'en exempter les produits high-tech. Le ministère du commerce chinois a qualifié dimanche cette décision de "petit pas", ajoutant qu'il était en train d'en "évaluer l'impact".

La Chine a appelé dimanche les Etats-Unis à "annuler complètement" les droits de douane réciproques, nouvelle critique de la politique commerciale conduite par Donald Trump, à la veille d'une tournée de Xi Jinping en Asie du Sud-Est.

"Nous exhortons les Etats-Unis à (...) faire un grand pas pour corriger ses erreurs, annuler complètement la mauvaise pratique des droits de douane réciproques et revenir sur le droit chemin du respect mutuel", a ainsi déclaré un porte-parole du ministère chinois du Commerce dans un communiqué.

"Déclencher une crise humanitaire"

Il s'agit de la deuxième salve dans le week-end contre cette politique de l'escalade des droits de douane provoquée par les Etats-Unis. Samedi, Pékin s'était déjà posé en défenseur des pays pauvres en rendant public un appel vendredi avec la directrice générale de l'OMC Ngozi Okonjo-Iweala lors duquel il avait mis en garde contre "les graves préjudices" qu'infligeront ces droits de douane aux pays en développement "en particulier aux moins développés d'entre eux". Ils "pourraient même déclencher une crise humanitaire", avait averti le ministre chinois du Commerce Wang Wentao.

Dimanche, le ministère du commerce a néanmoins reconnu le "petit pas" de Washington, qui a infléchi vendredi sa position en exemptant smartphones, ordinateurs et autres produits électroniques des récentes surtaxes douanières massives imposées par le président Donald Trump. Une décision dont les autorités chinoises sont en train de "mesurer l'impact".

Selon une note du service des douanes américains vendredi soir, ces exemptions s'appliquent en particulier à des produits électroniques importés aux Etats-Unis depuis la Chine, visée depuis mercredi par des droits de douane monumentaux de 145%. Le géant américain de la tech Apple, par exemple, fabrique notamment ses iPhone en Chine.

"Dans un mois ou deux" pour les semi-conducteurs

Pékin avait riposté vendredi en faisant bondir à 125% ses droits de douane appliqués à l'ensemble des produits américains, une mesure en vigueur samedi. Les Etats-Unis absorbent 16,4% du total des exportations chinoises, pour un total d'échanges commerciaux de 500 milliards de dollars, selon les données douanières de Pékin, largement déficitaires pour les Etats-Unis.

Malgré ces très vives tensions commerciales, le président américain s'est dit "optimiste" vendredi sur un accord commercial avec Pékin, tout en assurant que sa politique en matière de droits de douane "fonctionnait vraiment bien".

Les semi-conducteurs sont eux exemptés de la surtaxe de 10% appliquée à la plupart des autres partenaires commerciaux des Etats-Unis, mais Donald Trump n'a pas exclu qu'ils puissent encore être la cible de droits de douane spécifiques. Dimanche, Washington a annoncé que les droits de douane sur ces produits entreront en vigueur "dans un mois ou deux".

Montagnes russes

Cette guerre commerciale entre les deux principales économies mondiales affole les marchés financiers, avec des actions jouant les montagnes russes, des prix de l'or au plus haut et le marché de la dette américaine sous pression. C'est dans ce contexte très conflictuel que le président chinois Xi Jinping entame lundi une tournée en Asie du Sud-Est pour renforcer les relations commerciales de son pays et le faire apparaître comme un partenaire de confiance.

Pour ses premières visites de l'année hors de Chine, M. Xi doit se rendre au Vietnam, en Malaisie et au Cambodge, pour y rencontrer ses homologues, a indiqué le ministère chinois des Affaires étrangères.

La place de l'Asie du Sud-Est est centrale pour les exportations chinoises: l'an dernier, les pays du bloc régional, l'Asean, ont été leurs premiers destinataires avec 586,5 milliards de dollars de biens au total, selon les données des douanes chinoises.

Parmi eux, le Vietnam se distingue avec 161,9 milliards de dollars, de loin le plus important, devant la Malaisie (101,5 milliards). Certes, après avoir annoncé des droits de douane additionnels de 46% pour le Vietnam et 24% pour la Malaisie, entre autres pays, Donald Trump a dit reporter leur application de 90 jours.

Et "les droits de douane, s'ils sont véritablement mis en place au-delà du cas de la Chine, ne laisseront aux économies aucun autre choix que celui de se détourner plus encore des Etats-Unis", estime Huong Le Thu, directrice adjointe de la section Asie chez International Crisis Group.