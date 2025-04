Droits de douane : la dette américaine, un atout majeur pour l'Europe dans les négociations ?

Alors que la guerre commerciale s'intensifie entre les États-Unis et la Chine, notamment après la décision de Donald Trump de faire grimper les taxes sur les importations chinoises, la dette américaine pourrait devenir un atour majeur pour les Européens. Les bons du Trésor américains représentent un levier de négociation important pour l'Europe.

Alors que l’Union européenne doit rencontrer ce lundi l’administration Trump pour négocier sur la question des droits de douane, les Européens pourraient avoir un argument de poids : la dette américaine. Jusqu'à récemment, la Chine et le Japon étaient les principaux détenteurs des obligations du Trésor américains. Mais la donne a changé au profit de l’Europe.

Une arme à double tranchant

Ces dix dernières années, la Chine a revendu ses bons du Trésor américains. Aujourd'hui, elle n'en détient plus que 2%, soit environ 700 milliards de dollars. Un désengagement qui semble se poursuivre selon Anthony Morlet-Lavidalie, économiste chez Rexecode. "On a des suspicions que la Chine est en train de se désengager dans un objectif de guerre commerciale. La partie du monde qui a racheté le plus de dettes sur la période récente, ce sont les Européens", note-t-il.

Les Européens en détiennent 30% environ, en particulier l'Allemagne et les Pays-Bas. L'obligation américaine étant depuis longtemps considérée comme une valeur refuge, Allemands et Hollandais ayant investi leurs excédents d'épargne. Les Européens sont donc les principaux financeurs des États-Unis, une arme à double tranchant.

"C'est une faiblesse car l'Europe est très exposée à une éventuelle crise de la dette américaine. C'est une force puisque c'est un levier de négociation si l'Europe menaçait de vendre massivement des titres de dettes américains. Cela serait très pénalisant pour les États-Unis puisque ça ferait beaucoup monter les taux d'intérêt", explique l'économiste au micro d'Europe 1.

D'autant plus que les États-Unis, de leur côté, ont un puissant levier de négociation : la dépendance européenne aux services numériques américains.