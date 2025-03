Droits de douane de 25% sur les véhicules importés : Donald Trump peut-il réussir à relancer la production automobile américaine ?

Avec la hausse des droits de douanes sur les véhicules importés aux États-Unis, Donald Trump peut-il réussir son pari de relancer la production automobile américaine ? S'il est trop tôt pour apporter une réponse définitive, certains signaux montrent que cela pourrait avoir des effets bénéfiques sur la production "made in USA".

Les premiers mouvements avaient eu lieu sous le mandat de Joe Biden. Mais après la carotte des subventions, place au bâton. Donald Trump a annoncé une hausse de 25% des droits de douane pour tout véhicule importé aux États-Unis. Une stratégie qui semble porter ses fruits.

"On voit des constructeurs qui commencent à donner quelques gages à Donald Trump en annonçant des investissements, soit dans des nouveaux sites, soit en confirmant des lancements de programme dans des sites américains", constate Olivier Hanoulle du cabinet Roland Berger.

"C'est trop peu pour mettre en place une chaîne de production aux États-Unis"

Mais cela reste une industrie qui ne peut pas tout changer du jour au lendemain, rappelle Alexandre Marian d'Alixpartners : "Il faut un certain temps pour les chaînes d'approvisionnement et encore plus pour que les bureaux d'études soient capables de s'adapter. Transférer des composants, cela dépend des composants évidemment, mais c'est entre 6 et 24 mois".

Les constructeurs réfléchissent par modèle et beaucoup se vendent à quelques milliers d'exemplaires par an. Insuffisant pour tout délocaliser, explique Sébastien Amichi du cabinet Kearney : "C'est trop peu pour mettre en place une chaîne de production aux États-Unis. Peut-être une collaboration justement avec un constructeur américain, ça peut être une solution, donc ça peut être à court terme gagnant pour l'administration Trump".

Et les premiers à produire plus aux États-Unis seront des Américains comme General Motors ou certaines marques de Stellantis.