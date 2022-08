«Don't pay» : au Royaume-Uni, ce collectif qui refuse de payer les factures d'électricité

REPORTAGE

Ils sont déjà plus de 90.000 Britanniques à avoir signé pour participer à la campagne "Don't pay", soit "Ne payez pas". Au Royaume-Uni, un mouvement citoyen appelle à ne plus payer les factures d'électricité particulièrement élevées, en raison des épisodes de sécheresse et de l'inflation galopante. Ce collectif espère rassembler un million de personnes refusant ensemble et simultanément de payer leurs factures à l'État britannique. Le site internet de ce collectif propose de stopper les prélèvements automatiques des factures d'énergie à partir du 1er octobre.

Une initiative risquée selon certaines associations

L'espoir de ce mouvement de désobéissance civile est de faire payer les grandes compagnies du secteur. Une idée qui divise les Britanniques. "J'ai déjà arrêté les prélèvements automatiques car je n'ai pas assez d'argent. Ça n'est pas une mauvaise idée et les gens devraient le faire", assure l'une d'elle au micro d'Europe 1. Un autre tempère : "Ça ne doit pas être aussi simple. Si vous ne payez pas vos factures, vous aurez un mauvais dossier de crédit. Donc, je soutiens l'idée, mais je ne m'engagerai pas maintenant".

"On y réfléchit, mais il faut assez de gens pour créer une véritable action collective", enchaîne un autre passant, "sinon, vous finissez avec des lettres d'avertissement." Le collectif demande aux compagnies du secteur de l'énergie de baisser leurs prix à un niveau raisonnable. Cette initiative est risquée, selon certaines associations de consommateurs britanniques. En effet, des personnes pourraient se retrouver privées de gaz ou d'électricité. Toutefois, "Don't pay", qui reste assez flou sur les origines du mouvement, assurent que son action sera efficace si au moins 100.000 personnes s'y engagent.