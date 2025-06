Selon un responsable américain, le président des États-Unis, Donald Trump, s'est opposé à un plan israélien qui visait à éliminer le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei. Ce dimanche, le locataire de la Maison Blanche a appelé les deux pays à "trouver un accord".

Le président américain Donald Trump s'est opposé à un plan israélien visant à éliminer le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a indiqué un responsable américain dimanche. "Nous avons découvert que les Israéliens projetaient de cibler le guide suprême iranien. Le président Trump était contre et nous leur avons dit de ne pas le faire", a déclaré un responsable américain à l'AFP, sous couvert d'anonymat.

Israël a éliminé les plus hauts gradés d'Iran

Israël a lancé vendredi une campagne aérienne massive d'une ampleur sans précédent contre l'Iran, en ciblant des centaines de sites militaires et nucléaires, avec l'objectif affiché de l'empêcher de se doter de l'arme nucléaire. Israël a aussi tué les plus hauts gradés d'Iran, dont le chef des Gardiens de la Révolution, Hossein Salami, le chef d'état-major de l'armée, Mohammad Bagheri, ainsi que neuf scientifiques du programme nucléaire.

Son Premier ministre Benjamin Netanyahu a également annoncé dimanche à la télévision américaine que le chef du renseignement iranien et son adjoint avaient été éliminés dans une frappe à Téhéran. Plus tôt dans la journée, Donald Trump, allié d'Israël, a appelé les deux pays à "trouver un accord". Le président américain a ajouté qu'il est "possible" que les États-Unis s'impliquent dans le conflit, mais qu'ils ne le sont pas "à cet instant".

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, avait plus tôt affirmé que son pays disposait de "preuves solides" sur un soutien des forces américaines aux attaques israéliennes. Donald Trump s'est aussi dit "ouvert" à ce que le président russe Vladimir Poutine joue un rôle de médiateur dans le conflit entre Israël et l'Iran.

Après des décennies de guerre par procuration et d'opérations ponctuelles, c'est la première fois que les deux pays ennemis s'affrontent militairement avec une telle intensité.