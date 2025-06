Iran-Israël : Donald Trump dit «possible» une implication des Etats-Unis dans le conflit et se dit «ouvert» à une médiation de Poutine

Donald Trump s'est dit dimanche "ouvert" à ce que le président russe Vladimir Poutine joue un rôle de médiateur dans le conflit entre Israël et l'Iran, dans lequel il "est possible" que les États-Unis s'impliquent.

Donald Trump s'est dit dimanche "ouvert" à ce que le président russe Vladimir Poutine joue un rôle de médiateur dans le conflit entre Israël et l'Iran, dans lequel il "est possible" que les États-Unis s'impliquent. Le président américain a aussi assuré qu'il n'y avait "pas de date butoir" pour que les Iraniens reviennent à la table des négociations, a rapporté une journaliste d'ABC News dimanche matin.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Il n'y a pas de date butoir. Mais (les Iraniens) parlent. Ils aimeraient trouver un accord. Ils parlent. Ils continuent d'échanger", a-t-il affirmé, selon une publication sur X de la reporter Rachel Scott.

"Nous avons parlé de cela plus que de sa propre situation"

Allié d'Israël, Donald Trump avait appelé vendredi l'Iran à conclure un accord avec les États-Unis sur son programme nucléaire alors qu'un nouveau cycle de pourparlers indirects était prévu dimanche à Oman. Mais Mascate a annoncé samedi que ces discussions n'auraient pas lieu, l'Iran accusant Israël de les avoir sapées.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Interrogé sur une possible médiation du conflit par Vladimir Poutine, le président républicain a répondu : "Il y est ouvert. Il est prêt, il m'a appelé à ce propos, nous en avons discuté longuement. Nous avons parlé de cela plus que de sa propre situation."

Les deux présidents ont échangé samedi au téléphone, et "l'escalade dangereuse au Moyen-Orient" était, selon le Kremlin, au centre du coup de fil. La Russie avait dénoncé vendredi des frappes "inacceptables" d'Israël contre l'Iran. Donald Trump a encore déclaré dimanche sur ABC à propos du conflit entre Israël et l'Iran qu'il "est possible que nous nous impliquions". "Mais nous ne sommes pas, à cet instant, impliqués", a-t-il ajouté.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Les États-Unis, qui avaient qualifié jeudi soir d'"unilatérale" l'attaque d'Israël sur l'Iran, ont cependant aidé leur allié à abattre des missiles iraniens visant le territoire israélien. "L'Iran et Israël devraient trouver un accord, et ils vont trouver un accord", a aussi écrit le président américain sur son réseau Truth Social dimanche, en ajoutant que "de nombreux appels et rencontres ont lieu en ce moment".