Donald Trump s'en prend à deux de ses anciens conseillers sur le Covid-19

Donald Trump s'en est pris lundi avec virulence à deux de ses ex-conseillers les plus connus en matière de lutte contre la pandémie, Anthony Fauci et Deborah Birx, qui se sont confiés à CNN sur leur expérience difficile avec l'ex-président américain. Dans un long communiqué rageur, souvent moqueur, le républicain a accusé ces experts d'être "deux personnes faisant leur auto-promotion et essayant de réécrire l'histoire pour faire oublier leurs mauvais instincts et leurs recommandations défaillantes, que j'ai heureusement presque toujours refusé de suivre".

"Le roi des retournements de veste"

Vantant sa propre action sur les vaccins - son administration avait investi des milliards dans plusieurs projets - Donald Trump a affirmé que "si ça n'avait tenu qu'à eux, nous serions en ce moment enfermés dans nos sous-sols et notre pays traverserait une dépression financière".

"Le Dr Fauci est aussi le roi des retournements de veste (...) pour se donner bonne apparence", a-t-il poursuivi, en dénigrant par la même occasion la performance de l'immunologue lorsqu'il a effectué le premier lancer lors d'un match de baseball l'an dernier.

Quant à la Dr Birx, c'est "une menteuse confirmée, qui n'a presque plus aucune crédibilité", a-t-il assené. "C'était une voix très négative qui n'avait pas les bonnes réponses", a-t-il ajouté, en tenant à rappeler - "qui peut l'oublier?" - qu'elle avait participé à une réunion de famille après la fête de Thanksgiving alors qu'elle avait demandé aux Américains de rester chez eux pour juguler l'épidémie.

Critiques sur la gestion de Trump

Cette sortie du milliardaire installé en Floride depuis son départ de la Maison Blanche intervient après que le Dr Fauci a dit à CNN, dans le cadre d'un documentaire, à quel point il avait été choqué que Donald Trump appelle des Etats américains à se "libérer" alors que les experts exhortaient au respect des règles sanitaires. Ce fut comme "un coup de poing à la poitrine", a-t-il affirmé.

Deborah Birx a elle raconté, également à CNN, avoir reçu un coup de fil "très difficile" de la part du président de l'époque après avoir évoqué la propagation du virus dans les zones rurales.