Donald Trump réitère son appel à faire du Canada le «51e État» américain

Le président américain, Donald Trump, a réitéré son appel à faire du Canada le "51e État" des États-Unis après avoir imposé de droits de douane sur son pays voisin. Il justifie cette demande en affirmant que selon lui "des impôts bien plus faibles et une protection militaire bien meilleure pour les Canadiens".

Donald Trump a réitéré dimanche matin son appel à faire du Canada le "51e État" des États-Unis, au lendemain de l'imposition par le nouveau président américain de droits de douane sur son pays voisin, déclenchant une guerre commerciale.

Évoquant des "subventions" américaines - le déficit commercial - vers le Canada, le républicain a déclaré sur son réseau Truth Social que "le Canada doit devenir notre cher 51e État", ce qui impliquerait selon lui "des impôts bien plus faibles et une protection militaire bien meilleure pour les Canadiens - ET PAS DE DROITS DE DOUANE".

