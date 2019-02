Donald Trump prédit à Pyongyang un avenir "GENIAL" en cas de dénucléarisation

Le président américain Donald Trump a prédit mercredi à la Corée du Nord un avenir "GENIAL" si son "ami" Kim Jong Un s'engage sur la voie de la dénucléarisation. "Le Vietnam se développe comme peu d'autres endroits au monde. La Corée du Nord ferait la même chose - et très rapidement - si elle décidait de dénucléariser", a tweeté Donald Trump à quelques heures de son face-à-face à Hanoï avec le dirigeant nord-coréen.

"Une opportunité rare". Évoquant un potentiel "GENIAL" pour le pays reclus, aujourd'hui sous le coup de nombreuses sanctions internationales, il a aussi parlé d'une "opportunité rare" pour celui qu'il a appelé son "ami" Kim Jong Un. "Nous saurons bientôt. Très intéressant!", a conclu le locataire de la Maison-Blanche.

Vietnam is thriving like few places on earth. North Korea would be the same, and very quickly, if it would denuclearize. The potential is AWESOME, a great opportunity, like almost none other in history, for my friend Kim Jong Un. We will know fairly soon - Very Interesting!