Donald Trump : les surtaxes américaines redessinent la carte du commerce mondial

Mercredi 9 juillet, nous y sommes. Donald Trump avait donné jusqu’à ce mercredi pour renégocier les droits de douane sur les exportations vers les États-Unis. Aucune avancée concrète n’a été obtenue, et dans le même temps, le président américain multiplie les accords bilatéraux – avec la Grande-Bretagne, le Canada ou encore la Chine – tout en frappant fort sur ses partenaires asiatiques comme le Japon, la Corée du Sud ou la Thaïlande. Ces nouveaux tarifs douaniers entreront en vigueur le 1er août, mais les effets se font déjà sentir.

Washington et Pékin ont conclu un accord qui fixe à 55% les taxes sur les produits chinois importés aux États-Unis. Une mesure radicale, qui a immédiatement fait chuter de près de 30% les importations chinoises par conteneurs vers les ports américains, sur un an. Pour compenser, les États-Unis ont commencé à se tourner vers d'autres fournisseurs, notamment en Asie du Sud-Est.

L’Europe, nouvel horizon de la Chine

De leur côté, les exportateurs chinois réorientent massivement leurs flux vers l’Europe. Résultat : les exportations chinoises vers l’UE ont augmenté de 12% sur un an. Les secteurs concernés sont variés : textile, produits chimiques, métaux, machines. Et les pays européens les plus concernés sont la France et surtout l’Allemagne, où la hausse dépasse les 20%.

L'Allemagne qui, dans le même temps, voit ses exportations vers les États-Unis baisser de près de 15%. La première économie d'Europe exporte massivement des voitures et se retrouve donc plombée par les 25% de taxes imposées par Washington sur les importations de véhicules. Alors que les nouveaux tarifs entreront en vigueur dans moins d’un mois, les entreprises européennes doivent déjà s’adapter à un rééquilibrage des échanges internationaux impulsé par les décisions unilatérales de la Maison Blanche.