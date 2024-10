Donald Trump et Kamala Harris font étape dans le même Etat clé : le Michigan

Le Michigan devient l'épicentre d'une bataille électorale intense, alors que Donald Trump et Kamala Harris se déplacent dans cet État stratégique. Cette course à la Maison Blanche est marquée par des débats houleux sur le soutien américain à Israël, un sujet sensible pour de nombreux électeurs.

L'Importance des Électeurs Arabo-Américains

Le Michigan abrite une importante population d'Arabo-Américains, qui ont historiquement tendance à voter pour les démocrates. Cependant, cette année, le soutien à l'administration Biden est en déclin, en raison des critiques croissantes sur la gestion de la guerre à Gaza et au Liban. À Dearborn, une banlieue de Detroit, la guerre au Proche-Orient est au cœur des préoccupations des électeurs.

Stratégies de Campagne de Kamala Harris

Marwan Faraj, un américain d'origine libanaise de 51 ans, explique à l'AFP qu'il a toujours voté démocrate mais qu'il tournera le dos à Kamala Harris qui soutient "ce nettoyage ethnique et ce génocide depuis le premier jour, avec l'argent de nos impôts". Joe Biden "a tout gâché, et Kamala promet de jouer le même rôle", estime cet Américain arrivé du sud du Liban à 16 ans et qui dirige un centre médical.

"Nous ne voulons voter ni pour Trump, parce qu'il nous regarde de haut, ni pour les démocrates qui nous respectaient et qui maintenant donnent des armes à Israël", renchérit Haider Koussan, lui aussi d'origine libanaise et copropriétaire avec ses frères d'une petite chaîne de supermarchés.

Bien que Kamala Harris n'ait pas rompu avec la ligne de Joe Biden, elle doit naviguer prudemment pour éviter d'aliéner ces électeurs critiques. Pour renforcer sa campagne, elle s'appuie sur le soutien de Barack Obama et Michelle Obama, figures emblématique du Parti démocrate, qui sera présente dans l'État le 26 octobre.

Trump chez McDonald's

En face, Donald Trump intensifie ses attaques contre Kamala Harris, la qualifiant "d'incompétente" et promettant de "souligner les échecs de l'administration actuelle". Il a prévu de faire une série d'apparitions, y compris un meeting à Detroit, pour parler des difficultés économiques que rencontrent les familles.

Donald Trump a également annoncé qu'il travaillerait temporairement dans un McDonald's ce week-end, une manœuvre pour ridiculiser les affirmations de Kamala Harris sur son expérience dans la restauration rapide. Ce geste symbolique vise à toucher un électorat préoccupé par l'économie, l'immigration et l'avortement.

Un scrutin serré à l'horizon

À 18 jours du scrutin, les deux candidats sont au coude-à-coude dans les États clés, avec plus de 10 millions d'Américains ayant déjà voté. Le Michigan, tout comme la Géorgie et la Caroline du Nord, pourrait jouer un rôle décisif dans l'issue de cette élection tumultueuse.