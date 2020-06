Un flop : Donald Trump de retour en meeting, mais sans la foule espérée

REPORTAGE

Pour son grand retour en campagne, Donald Trump a offert à ses supporters un discours de presque deux heures. À Tusla, dans l'Oklahoma, le président a fait le show, raconté des anecdotes, s'est moqué des médias, et de Joe Biden, son adversaire démocrate, qualifié de "marionnette" à la fois de "la gauche radicale" et de la Chine, et présenté comme un politicien n'ayant "jamais rien fait" en un demi-siècle de carrière à Washington. "Dans l'Amérique de Joe Biden, les pilleurs et les étrangers en situation irrégulière ont plus de droit que les Américains qui respectent la loi", a-t-il lancé.

Des violences menées par quelques "voyous"

Donald Trump a renoué avec ses thèmes de prédilections, loué son administration en faveur de l’armée, contre l’immigration. Très attendu sur les questions raciales, alors que le pays est toujours en proie à des manifestations, le locataire de la Maison blanche a dénoncé une violence menée par des "voyous". "Notre succès incroyable dans la reconstruction de notre pays contraste tellement avec l'extrémisme, la destruction, et la violence de la gauche radicale… Et les médias parlent de manifestants ?"

Lundi, Donald Trump avait assuré dans un tweet que "près d'un million" de personnes avaient réclamé des billets pour ce rendez-vous. La salle qui devait consacrer ce retour en fanfare n'était pas pourtant pleine, loin s'en faut. Mais si la foule grandiose annoncée par le président américain n’était pas au rendez-vous, c'est là aussi la faute des manifestants, affirme-t-il.

"J'ai sauvé des centaines de milliers de vies"

Donald Trump a aussi défendu sa gestion de la crise sanitaire. "J'ai sauvé des centaines de milliers de vies, mais personne ne salue jamais notre travail", a-t-il lancé. Il promet que l’économie, très touchée, est déjà en train d’enregistrer des chiffres record. Ce n’est que le début, nous allons continuer à gagner, nous serons à nouveau au top, a affirmé Donald Trump.

Tentant de retrouver le ton des meetings qui ont un joué un rôle central dans sa victoire-surprise de 2016, le président américain de 74 ans a assuré qu'il était, contrairement à son adversaire démocrate de 77 ans, en pleine forme physique. "S'il y a un problème, je vous le dirai", a-t-il lancé, revenant longuement sur une cérémonie à la prestigieuse académie militaire de West Point, au cours de laquelle il avait semblé donner des signes de fatigue.