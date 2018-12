Donald Trump annonce le remplacement dès janvier de Jim Mattis par son adjoint Patrick Shanahan

Le président américain Donald Trump a annoncé dimanche le remplacement par intérim du ministre de la Défense Jim Mattis dès le 1er janvier, soit plus tôt que prévu, par son adjoint Patrick Shanahan. "J'ai le plaisir d'annoncer que notre très talentueux ministre adjoint de la Défense Patrick Shanahan, assumera le titre de ministre de la Défense par intérim à partir du 1er janvier 2019", a tweeté Donald Trump. "Patrick a une longue liste d'accomplissements en tant qu'adjoint et auparavant chez Boeing. Il sera fantastique !", a poursuivi le président.

I am pleased to announce that our very talented Deputy Secretary of Defense, Patrick Shanahan, will assume the title of Acting Secretary of Defense starting January 1, 2019. Patrick has a long list of accomplishments while serving as Deputy, & previously Boeing. He will be great!