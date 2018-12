États-Unis : le ministre de la Défense Jim Mattis démissionne

Le ministre américain de la Défense démissionne. Jim Mattis va quitter ses fonctions "à la fin de février", a écrit jeudi Donald Trump sur Twitter, au lendemain de l'annonce du retrait américain en Syrie. "Un nouveau ministre de la Défense sera nommé prochainement", a ajouté le président américain.

....equipment. General Mattis was a great help to me in getting allies and other countries to pay their share of military obligations. A new Secretary of Defense will be named shortly. I greatly thank Jim for his service!