Mort de "Maddie" : ce que l'on sait des "preuves" identifiées par les enquêteurs

Treize ans après les faits, l'enquête est peut-être sur le point d'aboutir. Ce mercredi, les enquêteurs allemands affirment disposer de "preuves" que Madeleine McCann, dite Maddie, enlevée au Portugal en 2007, est morte. Christian B., le suspect numéro un de cette affaire, serait donc bien son meurtrier.

Un appel à témoins

Les investigations menées au sujet de ce pédophile multirécidiviste, déjà condamné pour un viol au Portugal, commencent à donner des résultats, selon le parquet de Brunswick, en Allemagne. Il y a deux semaines, la police a lancé un appel à témoins à la télévision dans l’espoir de décrocher enfin la preuve ultime pour le confondre, et c’est peut-être grâce à cette démarche que le procureur peut affirmer aujourd'hui que la fillette est morte. Une certitude acquise alors même que le corps de la victime n'a toujours pas été retrouvé et que le suspect continue de nier son implication dans cette affaire.

Des maillots de bains de petites filles et des vidéos pédopornographiques

Mais "ce sont des preuves ou des faits concrets dont nous disposons, et non de simples indications" qui appuient cette conviction, a déclaré mercredi un porte-parole du parquet du Brunswick. Selon plusieurs médias, dont la chaîne de télévision du magazine Der Spiegel, les enquêteurs ont découvert dans un camping-car du suspect des maillots de bain pour enfants. Ils auraient aussi mis la main sur des clés USB et des disques durs enterrés dans son terrain contenant des milliers d'images pédophiles, dont certaines mettant en scène le suspect.