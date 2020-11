Devant la Maison-Blanche, les supporters de Joe Biden crient déjà victoire

REPORTAGE

Les supporters de Joe Biden y croient plus que jamais. Devant la Maison-Blanche vendredi, ils étaient des dizaines à agiter, des drapeaux américains, sourire aux lèvres. Les automobilistes longeant ce rassemblement les saluaient en klaxonnant. Le candidat démocrate est désormais au seuil de la victoire, après avoir pris la tête dans le comptage des voix dans l'Etat-clé de Pennsylvanie. Mais Donald Trump semble déterminé à contester le verdict des urnes et aucun vainqueur n'a encore été déclaré.

Dans le camp de Biden, "on ressent la victoire"

Fervente supportrice de Joe Biden, Wendy sait que les résultats ne sont pas encore officiels, mais pour elle c’est tout comme. "Ca sent la victoire, on ressent la victoire. J’ai vu aux infos que ce qu’il se passe montre que la transition du pouvoir est entrain d’avoir lieu. Les services de protection ont été renforcés autour de la maison de Joe Biden, dans le Delaware, et l’espace aérien est fermé. C’est ce que l’on fait quand le nouveau président est élu. Tout est entrain de se mettre en place", explique cette habitante de la banlieue de Washington, qui ajoute : "On attend juste l’annonce officielle, mais les chiffres sont clairs."

Donald Trump crie encore à la fraude

Marianne et son mari sont aussi venus vivre ce moment devant la Maison-Blanche. Ils attendent avec impatience que les résultats soient officiels. "On s’est levé à 4 heures du matin pour regarder la télé, essayer d’avoir toutes les informations possible. On a beaucoup d’espoir et on est très excités, même si on attend les résultats définitifs. On habite à une heure d’ici mais on est venus à Washington exprès pour vivre ça. On espère que ce sera un bon moment."

Mais Marianne ajoute qu’elle n’a pas envie de célébrer pour le moment cette victoire d'ores et déjà annoncée sur les réseaux sociaux, car la tension est encore trop vive. Jeudi, Donald Trump avait crié une nouvelle fois à la fraude, sans toutefois apporter de nouveaux éléments.