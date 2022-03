Ukraine : pourquoi l'armée russe veut se concentrer sur l'est du pays

DÉCRYPTAGE

Après 30 jours de conflit, Vladimir Poutine se concentre sur l'est de l'Ukraine. S'il est trop tôt à ce stade pour dire s'il s'agit d'un tournant de la guerre, après deux semaines d'enlisement de l'armée russe, il s'agit clairement d'un repositionnement stratégique pour les troupes de Vladimir Poutine. Le problème opérationnel pour le chef du Kremlin, c'est qu'il n'a pas tellement d'autre choix : il préfère donc montrer que c'est une décision de sa part, un choix, plutôt qu'une concession qui pourrait apparaître comme une faiblesse.

Vladimir Poutine pourrait ne plus avoir les capacités militaires de mener plusieurs opérations au même moment dans plusieurs zones de l'Ukraine. D'où cette volonté de concentrer ses troupes uniquement dans l'ouest du pays, où il dispose de l'essentiel de ses soldats.

Un bilan à mesurer avec précaution

Du côté du bilan humain, l'état-major russe annonce 1.351 morts et 3.825 blessés. Pour le renseignement occidental, ces données sont très faibles et largement sous-estimées. Le renseignement américain évalue les pertes côté russe entre 7.000 et 9.000 morts et entre 20.000 et 30.000 blessés, respectant ainsi le ratio communément admis d’un mort pour trois ou quatre soldats blessés. De leurs côtés, les Ukrainiens estiment les morts à 15.000. Un chiffre sans doute gonflé.

Le sujet est ultra-sensible car depuis le début de l’offensive, Vladimir Poutine ne veut pas montrer que son "opération spéciale", comme il l’appelle, patine. D'ailleurs, l’armée russe met beaucoup de temps à rapatrier les dépouilles de ses soldats, pour éviter de montrer que les morts ne soient plus nombreux que prévu. A titre de comparaison : au cours des deux guerres de Tchétchénie, la Russie a enregistré 12.000 morts. Un chiffre proche du bilan actuel de la guerre en Ukraine, selon les Américains.