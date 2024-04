Tour des Flandres : des poursuites contre un spectateur ayant jeté de la bière sur Van der Poel

Un spectateur qui avait jeté de la bière sur Mathieu van der Poel lors du Tour des Flandres il y a dix jours a été identifié et va faire l'objet d'une procédure judiciaire pour "coups et blessures", selon le journal belge La Dernière Heure mardi. Joint par l'AFP, le parquet n'a pas confirmé l'information mais le patron du Ronde, Thomas Van der Spiegel, avait affirmé après la course qu'une "procédure civile serait engagée quand les lanceurs de bière seraient identifiés".

Sur Paris-Roubaix dimanche, comme au Tour des Flandres la semaine précédente, deux courses qu'il a remportées en solitaire, "MVDP" a été visé par des jets de bière, injurié, et a été a cible de gestes insultants. Sur l'Enfer du Nord, le champion du monde a aussi été visé par une casquette lancée vers ses roues par une spectatrice.

"J'ai senti que j'ai été frappé par quelque chose"

Toujours selon La Dernière Heure, l'auteure de ce geste dangereux a été identifiée et devrait être entendue par la police française cette semaine."J'ai senti que j'ai été frappé par quelque chose de blanc", avait expliqué le petit-fils de Raymond Poulidor en zone d'interview dimanche. "Apparemment tout le monde n'aime pas que je roule en tête. Mais je m'en fiche. Ces gens qui me jettent de la bière éprouvent une certaine frustration, je pense. Mais je ne veux pas m'en soucier."

Malgré cet incident, le champion du monde en titre a remporté le Tour des Flandres pour la troisième fois de sa carrière. C'est le septième coureur de l'histoire à avoir réussi cet exploit. Il s'est imposé avec plus d'une minute d'avance sur son adversaire le plus proche,ce qui n'était pas arrivé depuis 2013.