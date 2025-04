Des casquettes «Trump 2028» en vente sur la boutique en ligne de Donald Trump

Bien que Donald Trump ne puisse, selon la Constitution, pas se présenter lors de la prochaine élection présidentielle prévue dans un peu moins de quatre ans, sa boutique en ligne propose désormais des casquettes portant l'inscription "Trump 2028". De quoi relancer les spéculations sur l'ambition du président américain de réviser la Constitution.

La boutique en ligne de Donald Trump propose désormais des casquettes rouges portant l'inscription "Trump 2028", l'année de la prochaine élection présidentielle américaine, à laquelle le républicain ne peut selon la Constitution pas participer.

L'un des comptes du président américain sur X a diffusé jeudi une photo du fils du milliardaire de 78 ans, Eric Trump, arborant ce nouveau couvre-chef. Ce nouvel accessoire est proposé à la vente à 50 euros pièce, alors qu'une rafale de mauvais sondages ont été publiés à l'approche des cent premiers jours de son second mandat, qu'il célébrera la semaine prochaine pendant un rassemblement dans le Michigan (nord).

Une révision hautement improbable

Le président américain a vu sa cote de confiance glisser nettement dans plusieurs enquêtes d'opinion reconnues, tandis que les Américains lui décernent de mauvaises notes pour sa gestion du coût de la vie et sa chaotique politique sur les droits de douane.

Si le 22e amendement de la Constitution prévoit que "personne ne peut être élu plus de deux fois au poste de président". Donald Trump, déjà président de 2017 à 2021, ne cesse pourtant de remettre sur le tapis un possible troisième mandat. "Il y a des méthodes pour faire ça", avait récemment assuré le républicain, plus vieux chef d'Etat à avoir jamais prêté serment.

Lever la limite de deux mandats implique de réviser la Constitution, par une majorité des deux tiers au Congrès, largement inaccessible pour les républicains, avant une ratification par au moins 38 des 50 Etats américains, là encore hautement improbable.