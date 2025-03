Derrière l'annonce du nouvel avion de combat F-47 de Trump, l'enjeu de la suprématie aérienne américaine

Donald Trump a annoncé vendredi la signature d'un contrat de 100 milliards de dollars avec Boeing pour la production de l'avion de combat F-47 afin de remplacer les F-22 de l'US Air Force. Les premiers avions devraient entrer en service d'ici à 2030 en vue de concurrencer la Chine et la Russie. Un enjeu stratégique indéniable pour les États-Unis.



"Personne ne pourra rivaliser avec cet appareil", assure Donald Trump. Ce vendredi, le président américain a annoncé la production de l'avion de combat F-47 après avoir signé un contrat d'une valeur de 100 milliards de dollars avec Boeing. Le décollage des premiers avions devrait avoir lieu d'ici à 2030. Mais cet appareil est-il un enjeu indéniable pour les États-Unis pour concurrencer la Chine et la Russie ?

Objectif 2030 pour rester le leader mondial du domaine

Cet appareil est à la pointe de l'innovation, son design est futuriste, il sera plus furtif et pourra atteindre une vitesse proche des 2.500 km par heure. "Des capacités uniques" selon Xavier Tittleman, spécialiste des questions aéronautiques.

"Toute la peau de l'avion va être capable de détecter les ondes électromagnétiques autour de nous, donc ça rend plus efficace la détection des radars ennemis par exemple. On a des optiques qui vont aller plus loin, on a des armes hypersoniques qui vont aller à plus de Mach 5", affirme-t-il. Les premiers avions devraient entrer en service actif en 2030, une échéance cruciale pour rester leader mondial dans le domaine.

Objectif : suprématie aérienne

"Sur ces avions, il y a une très grosse concurrence et entre autres une concurrence chinoise puisque les Chinois travaillent sur un projet d'avion de 6ᵉ génération qui devrait être prêt, disent-ils, en 2035", explique Claude Moniquet, expert des renseignements. "On est dans la nécessité d'avoir des appareils qui sont capables d'assurer aux États-Unis la suprématie aérienne, donc la domination totale du ciel en cas de conflit".

Donald Trump a également ajouté qu'en cas de vente à un pays étranger, ce F-47 sera diminué de 10% de ses capacités afin d'assurer aux États-Unis une supériorité technologique.