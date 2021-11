Départ d'Angela Merkel : retour sur seize ans de couple franco-allemand

ANALYSE

C'est une sorte de tournée d'adieux, et c'est la dernière fois qu'elle vient en France. En seize années de pouvoir à la tête de l'État allemand, Angela Merkel a connu quatre présidents français, avec lesquels elle a entretenu des relations très différentes. Avec Jacques Chirac, il y avait trop de différence d'âge et d'expérience politique pour que la relation franco-allemande soit constructive. Un an et demi plus tard, l'arrivée de Nicolas Sarkozy à l'Élysée change la donne. Les deux dirigeants de droite ont le même âge.

Mais Merkel a du mal avec le tempérament du président : trop énergique, trop empressé. Elle n'arrive pas à le cerner. Jusqu'au jour où son mari lui offre des DVD de films de Louis de Funès. Le couple Merkozy, comme on disait alors, trouve ses marques et parvient à jouer un rôle moteur dans la gestion de la crise financière.

Avec François Hollande, on se souviendra surtout de l'empathie d'Angela Merkel après les attentats en France. Une photo résume tout. La chancelière, qui pose l'espace d'un instant sa tête, les yeux clos sur l'épaule du président. En revanche, elle a été déçue de son manque de soutien lors de la crise des réfugiés.

Macron-Merkel : la relation la plus équilibrée

Finalement, c'est avec Emmanuel Macron que la relation franco-allemande semble avoir été la plus équilibrée pendant seize ans. Rien ou presque ne les prédisposait à former ce couple inséparable, tant Emmanuel Macron et Angela Merkel sont différents. Lui, vu outre-Rhin comme un président disruptif et impatient. Elle, jugée dans l’hexagone conservatrice et prudente. À peine élu, le locataire de l’Élysée ne l’avait pas ménagé, avec un discours de la Sorbonne sur l’Europe qui avait passablement agacé Berlin.

Mais le couple s’est finalement révélé dans les tempêtes successives : le Brexit, puis la pandémie de Covid-19 et ses conséquences économiques. En mai 2020, le président et la chancelière sont à l’initiative de la relance européenne avec 750 milliards d’euros, financés en grande partie par un endettement mutualisé. Après quatre années de haut et de bas, les deux dirigeants se vouent aujourd’hui mutuellement admiration et respect. Il y a eu des ratés. Parfois, la mécanique a ralenti, mais jamais Merkel n'a laissé le moindre grain de sable bloquer les rouages du moteur franco-allemand.