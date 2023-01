Retraites : au Danemark, on repousse l'âge de départ à... 70 ans

Le débat sur la réforme des retraites bat son plein en France et nos voisins européens se posent des questions similaires. Des pays comme l'Espagne ou l'Allemagne tendent à fixer à 67 ans l'âge de départ à la retraite. C'est également l'âge légal de départ à la retraite en Italie. Au Danemark, l'âge de la retraite évolue avec l'espérance de vie. En 2040, l'âge de la retraite sera fixée à 70 ans. Résultat, le taux de travail des seniors y est l'un des plus élevés d'Europe avec 72 % des 50-64 ans qui sont actifs.

Remplir les caisses de l'État

Au Danemark, mentionner son âge sur un CV est illégal. L'équivalent de Pôle emploi est doté d'antennes spécialisées dans le recrutement des seniors. Ils sont au travail jusqu'à 67 ans pour remplir les caisses de l'État. "C'est plutôt bien accepté par la population. Cela a été très bénéfique pour les finances publiques. Aujourd'hui, les politiciens ont donc un gros crédit à dépenser. Il y a davantage des dépenses publiques ou de réductions d'impôts. Il y a une pénurie de main-d'œuvre sur le marché du travail danois alors c'est relativement facile de trouver un travail", explique un économiste danois au micro d'Europe 1.

80 % des revenus de la vie active lors de la retraite

Même passé 60 ans, ce système permet à un retraité de toucher 80 % de ses revenus dans la vie active après une carrière marquée par un grand équilibre entre vie professionnelle et familiale. Les parents se répartissent un an de congés payés à la naissance d'un enfant. Le présentéisme est interdit et la plupart des Danois terminent leur journée de travail à 16 heures.