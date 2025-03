Cyril Hanouna – Relations franco-algériennes : «On est pris à la gorge par l'Europe», assure Philippe de Villiers

Pour Philippe de Villiers, il existe deux raisons pour lesquelles Emmanuel Macron ne tape pas du poing sur la table dans le dossier de la crise diplomatique entre Paris et Alger. L'ex-député livre son analyse au micro de Cyril Hanouna. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.





Pourquoi Emmanuel Macron ne hausse pas le ton face à l'Algérie ? Alors que Paris et Alger vivent une crise diplomatique depuis plusieurs mois, le chef de l'État a tenté de calmer le jeu en appelant à "réengager un travail" sur l'immigration. Pour Philippe de Villiers, il y a "deux raisons" qui explique ce qu'il considère comme une forme d'apathie côté tricolore.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"La première est prosaïque, c'est qu'il [Emmanuel Macron] est dans les mains d'Ursula von der Leyen [la présidente de la Commission européenne, ndlr] parce qu'il veut être un jour président de l'Europe. Et il fait tout ce que von der Leyen dit lui. Or, l'accord qui est en cours de négociation en ce moment porte sur 20 % du gaz algérien qui remplace notre gaz russe. Donc en réalité, on est pris à la gorge par l'Europe qui est en train de signer avec Abdelmadjid Tebboune [le président algérien, ndlr] un accord dans notre dos et on est obligé de faire attention."

Et la seconde raison est "encore plus grave" selon Philippe de Villiers : "Macron, c'est un décolonial. C'est-à-dire que dans sa tête, il cherche à expier la colonisation française. [...] Il cherche à s'excuser. C'est une France qui s'excuse, c'est une France qui n'existe plus, c'est une France qui a perdu le goût de la grandeur."