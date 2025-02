Au micro de Cyril Hanouna, Géraldine Maillet revient sur l'annulation par la justice de l'OQTF de l'influenceur Doualemn. Pour elle, "on nage en plein délire" et cette affaire est le symbole des "dysfonctionnements de la justice". Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.





"Sidération, choc, une mauvaise série Netflix..." Après la révélation par Europe 1 de l'annulation par la justice de l'OQTF de l'influenceur algérien Doualemn, Géraldine Maillet n'en revient pas. Au micro d'On marche sur la tête, la chroniqueuse affirme que cette affaire est "une sorte de résumé, de condensé, de tous les dysfonctionnements de la justice. On est plus en direction du mur, on est dans le mur ; on nage en plein délire."

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Et de conclure : "Moi, j'estime que la loi de mon pays ne nous protège plus, que la justice n'est absolument pas à la hauteur des enjeux aujourd'hui. C'est une catastrophe démocratique."