Cyril Hanouna - États-Unis : «Le grand ennemi de Donald Trump, c'est le temps», estime Gérard Vespierre

Depuis son retour à la Maison Blanche, Donald Trump a annoncé plusieurs augmentations des droits de douanes sur des produits venant de différents pays comme le Canada, le Mexique ou la Chine. Une manière pour lui de défendre l'économie de son pays. Mais pour Gérard Vespierre, il faut encore rester "très très prudent".

Donald Trump a annoncé lundi soir que les droits de douane allaient bien entrer en vigueur ce mardi pour le Canada et le Mexique, tout en annonçant 20% de plus sur des produits chinois. Une manière selon le président américain de protéger l'économie américaine.

"L'économie américaine va être un point très important dans les prochaines semaines"

Invité dans On marche sur la tête sur Europe 1, Gérard Vespierre, analyste géopolitique et fondateur du média web "Le monde décrypté", estime que le principal ennemi de Donald Trump est "le temps" : "Je crois qu'il faut être très très prudent, le grand ennemi de Donald Trump, c'est le temps. La bourse aujourd'hui à New York fait vraiment la tête".

Une situation boursière qui s'explique justement par les tarifs douaniers imposés : "La guerre des tarifs douaniers et des droits de douane, c'est très mauvais pour l'économie. Et licencier des dizaines de milliers de fonctionnaires, ça ne crée pas du pouvoir d'achat. L'économie américaine va être un point très important dans les prochaines semaines", conclut-il au micro de Cyril Hanouna.