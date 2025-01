Crash à Washington : «Il n'y a pas de survivants», confirme Donald Trump

Après la collision aérienne entre un avion de ligne et un hélicoptère militaire survenue mercredi soir au-dessus de Washington, "il n'y a pas de survivants", indique ce jeudi le président américain Donald Trump. Au total, 64 personnes étaient à bord de l'avion et trois militaires dans l'hélicoptère.

Le président américain, Donald Trump, a mis en cause jeudi ses prédécesseurs démocrates et les programmes faisant la promotion de la diversité dans la catastrophe aérienne au-dessus de Washington, qui a fait 67 morts. "Malheureusement, il n'y a pas de survivant", a-t-il déclaré lors d'un point presse, après avoir observé une minute de silence pour les victimes.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Une nuit sombre et atroce dans la capitale et dans l'histoire de notre pays"

Soixante-quatre personnes étaient dans l'avion civil entré en collision avec un hélicoptère de l'armée, avec trois militaires à bord, mercredi soir au-dessus du fleuve Potomac. "Ce fut une nuit sombre et atroce dans la capitale et dans l'histoire de notre pays", a d'abord remarqué Donald Trump, promettant une enquête approfondie pour établir les causes de l'accident.

Mais il s'en est très vite pris aux anciens présidents Joe Biden et Barack Obama qui ont, selon lui, affaibli les exigences en matière de sécurité aérienne. "J'ai donné la priorité à la sécurité. Obama et Biden et les démocrates ont mis la politique en premier", a-t-il dit, s'en prenant aux programmes faisant la promotion de la diversité au sein du gouvernement américain et l'agence fédérale de l'aviation américaine (FAA) plus spécifiquement. "Ils ont même donné une directive : 'Trop blanc'. Or, nous voulons des gens compétents", a-t-il lancé.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

La pire catastrophe aérienne aux États-Unis depuis novembre 2001

Pressé de questions pour savoir s'il mettait directement en cause les contrôleurs aériens et les programmes de diversité pour expliquer la catastrophe, il a reconnu "ne pas savoir" encore mais ajouté que "cela a pu être" le cas. Il a cependant estimé que l'hélicoptère militaire avait une trajectoire "incroyablement mauvaise".

Avec un bilan de 67 morts, il s'agit de la pire catastrophe aérienne aux Etats-Unis depuis qu'un avion de ligne de la compagnie American Airlines s'était écrasé peu après son décollage de l'aéroport John F. Kennedy à New York en novembre 2001.