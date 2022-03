Covid-19 : en Chine, les expatriés réclament des vaccins à ARN messager à la France

Le variant du Covid-19 Omicron et sa déclinaison BA.2 attisent la reprise de l'épidémie dans plusieurs pays. C'est le cas en France, où les hôpitaux sont pour le moment épargnés avec près de 80% de la population totalement vaccinée. La situation est en revanche plus compliquée du côté de la Chine, où le nombre de cas explose. Le ministère chinois de la Santé a annoncé mardi 4.770 nouveaux cas positifs au niveau national. Des chiffres très bas en comparaison avec d'autres pays dans le monde, mais élevés pour la Chine et sa stratégie zéro Covid. Pour faire face, les ressortissants français appellent Paris à leur envoyer des vaccins à ARN Messager, plus efficaces.

12.000 Français en Chine

La Chine connaît sa vague épidémique la plus spectaculaire depuis deux ans. L'une des raisons de cette flambée du variant Omicron, c'est la faible efficacité des deux seuls vaccins autorisés dans le pays, ceux de Sinovac et de Sinopharm. Raison pour laquelle des représentants des 12.000 Français de Chine appellent à l'aide le gouvernement.

"La situation sanitaire est très préoccupante en Chine aujourd'hui. Je lance donc un appel au gouvernement français pour qu'il nous livre des vaccins ARN, qui ne sont toujours pas disponibles en Chine", a détaillé Franck Pajot, conseiller des Français de l'étranger à Pékin. "C'est pour nous le seul moyen d'être convenablement protégé et de nous sortir de l'isolement que certains ont le sentiment de subir depuis plus de deux ans du fait de la crise sanitaire", a-t-il poursuivi.

La France réticente

Certaines ambassades européennes, comme celle d'Espagne, ont acheminé des vaccins à ARN messagers, en l'occurrence du Moderna, pour vacciner leurs diplomates et une large partie de leurs ressortissants. Mais la Chine n'autorise pas ces vaccins sur son territoire. L'ambassade de France est donc réticente à organiser une large campagne de vaccination pour ses expatriés.