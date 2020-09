Cour suprême : Trump désignera en fin de semaine un successeur à Ruth Bader Ginsburg

Donald Trump veut aller vite, mais pas trop non plus. Le président américain a déclaré lundi qu'il désignerait dès cette semaine un nouveau juge pour la Cour suprême des Etats-Unis afin de succéder à Ruth Bader Ginsburg, décédée vendredi à 87 ans des suites d'un cancer. "Je l'annoncerai vendredi ou samedi et le travail commencera. Mais espérons que cela ne demande pas trop de travail", a-t-il dit dans un entretien à la chaîne conservatrice Fox News.

Le président américain a précisé vouloir attendre la fin des cérémonies funéraires pour la juge Ginsburg, avant de lancer le très politisé processus de succession. Mais il a tout de même estimé que le Sénat, à majorité républicaine, avait "largement le temps" de confirmer la nomination d'un nouveau juge avant l'élection présidentielle du 3 novembre. "Le vote final (du Sénat) devra se tenir avant l'élection. Nous avons largement le temps", a-t-il insisté sur Fox News.

La succession de "RBG" au sein du temple du droit américain sera dans les prochaines semaines l'un des enjeux majeurs de la campagne présidentielle. Candidat à sa succession, Donald Trump a fait savoir au cours du weekend qu'il comptait nommer rapidement "une femme très talentueuse" pour la remplacer.