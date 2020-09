Ruth Bader Ginsburg était "un rempart à Donald Trump et aux idées conservatrices"

INTERVIEW

Ruth Bader Ginsburg était la doyenne de la Cour suprême américaine. Sa mort, vendredi à l'âge de 87 ans a suscité une vague d'émotions aux Etats-Unis. Elle était une icône du combat pour les droits des femmes. Au micro d'Europe 1, la présidente de la Fondation des femmes a loué son engagement dans une lutte qui dépasse les frontières américaines. "C’était un rempart à Donald Trump et aux idées conservatrices", affirme Anne-Cécile Mailfert.

>> A LIRE AUSSI - Pourquoi la mort de la juge Ruth Bader Ginsburg bouleverse la présidentielle américaine

"Les droits des femmes aux USA et en France sont quand même assez liés."

"J’ai trouvé que c’était extrêmement inspirant, aussi, de voir comment cette vieille dame, toute petite et toute frêle pouvait à elle seule faire barrage et préserver les droits pour toutes les femmes aux Etats-Unis", affirme la présidente de la Fondation des femmes, en citant notamment l'engagement de Ruth Bader Ginsburg en faveur du droit à l'IVG. La juriste en chef de l'équivalent américain de la Ligue des droits de l'Homme était aussi investie dans la légalisation du mariage homosexuel.

Pour la militante française, la personnalité de la juge américaine doit inspirer les luttes féministes jusqu'en Europe, et particulièrement en France : "Les droits des femmes aux USA et en France sont quand même assez liés." Les féministes du monde entier ont largement réagi sur les réseaux sociaux, vendredi et samedi.

Le décès de la juge #RuthBaderGinsburg#RBG defenseuse des droits des femmes à la cour suprême et dernier rempart à @realDonaldTrump est une très mauvaise nouvelle à tous égards. Une immense (petite) dame. A voir ou revoir le documentaire “RBG”- pic.twitter.com/cOxxY0Sl6F — Anne-Cécile Mailfert (@AnneCMailfert) September 19, 2020

En France, la Fondation des femmes a été partenaire d'un documentaire sorti en 2018, consacré à la vie de Ruth Bader Ginsburg et sobrement intitulé "RBG".