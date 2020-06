Coronavirus : après un rebond des contaminations, Pékin referme toutes ses écoles

La ville de Pékin est-elle sur le point de se reconfiner ? La capitale chinoise est confrontée à une situation "extrêmement grave", a averti mardi la mairie, alors qu'une centaine de cas de coronavirus ont été recensés en cinq jours à la suite de l'émergence d'un nouveau foyer. La ville a entrepris le dépistage de dizaines de milliers d'habitants et annoncé des mesures drastiques : la fermeture de ses écoles et la limitation des déplacements de ses habitants.

Un certificat pour quitter la ville

Ce rebond du nombre d'infections, centré autour du marché géant de Xinfadi, dans le Sud de la capitale, a poussé les autorités à décréter la fermeture de toutes les écoles et universités. Le confinement d'une trentaine de zones résidentielles et la fermeture des sites sportifs et culturels avaient été annoncés la veille.

Par ailleurs, les autorités ont exhorté mardi soir les habitants à éviter les voyages "non essentiels" en dehors de la ville et interdit aux résidents de zones touchées de quitter la capitale. "Toute personne qui doit vraiment quitter Pékin devra fournir un certificat attestant d'un test négatif réalisé lors des sept derniers jours", a indiqué lors d'une conférence de presse Chen Bei, la secrétaire générale adjointe de la mairie.