Corée du Nord : la sœur de Kim Jong Un dénonce des envois de tracts contre son frère par la «racaille» du Sud

L'influente sœur du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a de nouveau dénoncé dimanche des envois à travers la frontière de ballons remplis de tracts contre son frère par la "racaille" sud-coréenne, a rapporté l'agence officielle de la Corée du Nord.

"Malgré les avertissements répétés de la République populaire démocratique de Corée (nom officiel de la Corée du Nord), la racaille de la République de Corée (Corée du Sud) n'arrête pas ce jeu grossier et sale", a lancé Kim Yo Jong, selon KCNA. "Les clans de la République de Corée seront fatigués d'essuyer un embarras désagréable et doivent être prêts à payer un prix très élevé", a-t-elle prévenu.

L'armée cherche, "jette au feu et se débarrasse des ordures"

Kim Yo Jong, l'une des porte-parole les plus importantes du régime nord-coréen, a expliqué avoir été informée que des "tracts sales et d'autres choses" avaient été retrouvés sur le territoire de la Corée du Nord, le long de la frontière avec le Sud. L'armée cherche, "jette au feu et se débarrasse des ordures", a-t-elle ajouté. Les deux voisins sont engagés dans une bataille de ballons avec, côté Pyongyang, des envois de détritus vers le Sud et, côté sud-coréen, des lancements notamment de propagande anti-Nord par des militants. La Corée du Nord en a déjà fait voler plus d'un millier, affirmant qu'il s'agissait d'une riposte.

En conséquence, Séoul a suspendu en juin un accord militaire visant à réduire les tensions et repris les exercices à tirs réels près de la frontière, en plus d'avoir relancé la propagande anti-Nord par haut-parleurs le long de la frontière. Les relations entre les deux Corées sont au plus bas depuis des années, Pyongyang multipliant les essais d'armements et renforçant ses liens avec la Russie. Séoul et Washington l'accusent de livrer des armes à Moscou pour sa guerre en Ukraine.