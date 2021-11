COP26 : 19 pays dont les États-Unis ne vont plus financer les énergies fossiles à l'étranger

Au moins 19 pays ont annoncé jeudi s'engager à mettre un terme d'ici la fin de 2022 au financement à l'étranger de projets d'énergies fossiles sans techniques de capture de carbone, parmi lesquels de grands investisseurs comme les Etats-Unis et le Canada.

"Investir dans des projets liés aux combustibles fossiles non assortis de systèmes de capture du carbone comporte de plus en plus des risques sociaux et économiques", indique une déclaration commune des signataires diffusée au cours de la conférence internationale sur le climat COP26 à Glasgow.

Gaz et pétrole mentionnés pour la première fois

Les nations du G20 se sont récemment accordées pour cesser de soutenir les projets de centrales au charbon à l'étranger. Le plan annoncé jeudi, à l'initiative de Londres, inclut pour la première fois gaz et pétrole, et promet de réorienter cet argent vers des énergies renouvelables.

"Nous devons mettre les financements publics du bon côté de l'Histoire. Mettre fin aux financements internationaux sur tous ces projets d'énergies fossiles est essentiel si nous voulons pouvoir conserver l'objectif de 1,5°C", de réchauffement de l'accord de Paris, a commenté le secrétaire d'Etat britannique aux entreprises, Greg Hands.