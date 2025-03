Collision en mer du Nord : le membre d'équipage disparu présumé mort, les navires toujours en feu

Au lendemain de la collision entré un pétrolier et un cargo en mer du Nord, le gouvernement britannique indique que le membre d'équipage porté disparu est présumé mort. Il n'y a "aucune raison de penser" qu'il s'agit d'un acte criminel, a ajouté Downing Street, alors que les deux navires sont toujours en feu.

Le membre d'équipage porté disparu après la collision lundi matin entre le cargo à bord duquel il se trouvait, le "Solong", et un pétrolier, est présumé mort, a annoncé mardi le secrétaire d'Etat britannique chargé du Transport maritime. "Notre hypothèse de travail est que, malheureusement, le marin est décédé", a déclaré Mike Kane devant les députés.

"Aucune raison de penser" qu'il s'agit d'un acte criminel

Le porte-parole de Downing Street déclare qu'il n'y a "aucune raison de penser" à ce stade que la collision entre un cargo et un pétrolier affrété par l'armée américaine survenue lundi en mer du Nord au large de l'Angleterre relève d'un acte criminel. "La Direction des enquêtes sur les accidents maritimes va évidemment procéder à l'évaluation préliminaire de la collision. Je ne vais pas m'avancer sur ce travail, mais d'après ce que je comprends, il n'y a pas de raison de penser pour l'instant qu'il s'agit d'un acte criminel", a déclaré le porte-parole du Premier ministre Keir Starmer.

Les deux navires toujours en feu

Le pétrolier et le cargo impliqués lundi dans une collision en mer du Nord, au large de l'Angleterre, sont toujours en feu et font l'objet d'une surveillance constante alors que le porte-conteneurs a commencé à dériver vers le sud, ont annoncé mardi les garde-côtes britanniques.

"Le 'Solong' est toujours en feu et l'incendie à bord du 'Stena Immaculate' a fortement diminué. Des navires de sécurité et d'autres navires dotés de moyens de lutte contre le feu sont toujours sur place et d'autres arriveront aujourd'hui", a détaillé cette source.

Pas de cargaison de cyanure de sodium sur le porte-conteneur

Le propriétaire du cargo entré en collision avec un pétrolier affrété par l'armée américaine en mer du Nord a affirmé mardi que son navire ne transportait pas de conteneurs chargés de cyanure de sodium, alors que l'incident fait redouter une catastrophe écologique.

"Nous sommes en mesure de confirmer qu'à bord il n'y a pas de conteneurs chargés de cyanure de sodium, comme cela a été rapporté à tort. Il y a quatre conteneurs vides qui ont précédemment contenu le produit chimique dangereux et ces conteneurs continueront à être surveillés", a indiqué la compagnie maritime allemande Ernst Russ dans un communiqué.