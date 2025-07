Christine Kelly et vous - «Probablement une décision le 5 juillet» : y a-t-il encore de l'espoir pour Boualem Sansal, condamné à 5 ans de prison ferme ?

Condamné ce mardi à cinq ans de prison par la cour d’appel d’Alger, Boualem Sansal pourrait encore espérer une grâce présidentielle. Invité de "Christine Kelly et vous" sur Europe 1, l’ancien ambassadeur de France en Algérie Xavier Driencourt évoque cette hypothèse, qui pourrait néanmoins s’accompagner d’une interdiction de quitter le territoire.





Boualem Sansal a été condamné à 5 ans de prison ce mardi par la cour d'appel d'Alger, pour "outrage à corps constitué", "pratiques de nature à nuire à l'économie nationale" et "détention de vidéos et de publications menaçant la sécurité et la stabilité du pays". Invité de l'émission Christine Kelly et vous, l'ancien ambassadeur de France en Algérie Xavier Driencourt explique sur Europe 1 que l'écrivain de 80 ans, atteint d'un cancer de la prostate, a encore une chance d'échapper à la prison

"Il y aura probablement une décision au moment du 5 juillet, la fête de l'indépendance algérienne (...). Il y a traditionnellement des grâces à ce moment-là. Mais il faudra vérifier comment il est gracié parce qu'il pourrait être gracié avec ce qu'on appelle une ISTN, c'est-à-dire une interdiction de sortie du territoire national algérien. Ce qui serait la pire des solutions", détaille-t-il.