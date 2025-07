Christine Kelly et vous - «Ça ressemble beaucoup à l'Union soviétique» : Éric Naulleau évoque le «flicage des étrangers» en Algérie

Alors que Boualem Sansal vient d’être condamné à cinq ans de prison en Algérie, des auditeurs d’Europe 1 réagissent à l’antenne. Invité de l’émission "Christine Kelly et vous", Albert dénonce une situation qu’il juge intolérable et partage son expérience sous haute surveillance lors d’un séjour en 2007. Un témoignage auquel Éric Naulleau ajoute une comparaison avec l’Union soviétique.





Auditeur ce mardi de l'émission Christine Kelly et vous, Albert exprime son indignation face à la condamnation de Boualem Sansal à 5 ans de prison et partage son expérience en Algérie en 2007. Il souligne le potentiel touristique et économique du pays malgré une gestion contestée des richesses.

Lors de son voyage, l'homme a été marqué par un souvenir particulier. "On avait l'interdiction de sortir de notre hôtel pour des raisons de sécurité", assure-t-il. Éric Naulleau, chroniqueur de l'émission, ajoute que le pays "ressemble beaucoup à l'Union Soviétique et assure que le pays pratique "le flicage de tous les étrangers".

