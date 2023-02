Chine : un accident fait deux morts et plus de 50 disparus dans l'effondrement d'une mine

Au moins deux personnes ont été tuées, six blessées, et 53 étaient portées disparues mercredi après l'effondrement d'une mine de charbon dans la région chinoise de Mongolie intérieure (nord), selon les médias d'Etat. L'accident est survenu vers 13H00 (05H00 GMT) dans une mine à ciel ouvert située à la ligue d'Alxa, dans l'ouest de la région, selon la chaîne d'Etat CCTV. "Un certain nombre d'employés et de véhicules ont été ensevelis" dans l'effondrement, a indiqué CCTV. Huit équipes de secours, soit plus de 330 secouristes, ont été dépêchées sur place pour les opérations de sauvetage, selon le média en ligne semi-public The Paper.

La Mongolie intérieure est une région majeure de production de charbon en Chine. "A 17H13 (09H13 GMT, ndlr), trois personnes avaient pu être sorties de la mine, dont deux ne présentaient pas de signes vitaux", selon l'agence d'Etat Chine Nouvelle. Le président Xi Jinping a ordonné aux autorités locales de "faire tout leur possible pour chercher et secourir les personnes portées disparues", a-t-elle précisé.Les autorités doivent "utiliser toutes leurs forces pour sauver et soigner les blessés, protéger la sécurité des vies et des biens des personnes ainsi que la stabilité sociale globale", a dit le dirigeant, selon la chaîne.

Aucune réponse de l'entreprise qui gère la mine

L'AFP a tenté de joindre à de nombreuses reprises l'entreprise gérant la mine, Xinjing Coal Mining Company, sans succès. La sécurité des mines s'est améliorée au cours des dernières décennies en Chine, tout comme la médiatisation de ces incidents, dont beaucoup étaient autrefois passés sous silence. Mais des accidents surviennent encore régulièrement, en raison du danger inhérent au secteur et de l'application parfois aléatoire des consignes de sécurité.

Fin décembre, 40 personnes travaillaient sous terre au moment de l'écroulement d'une mine d'or dans la région du Xinjiang (Nord-Ouest), et 22 avaient pu en être sorties. En décembre 2021, deux mineurs qui étaient bloqués dans une mine de charbon inondée dans le Shanxi (nord) étaient morts et 20 autres avaient pu être sauvés après des opérations de secours. Et en septembre 2021, 19 mineurs coincés sous terre après l'effondrement d'une mine de charbon dans la province du Qinghai (nord-ouest) avaient été retrouvés morts après de longues recherches.