Chine : 27 morts dans un accident de bus

Vingt-sept personnes sont mortes dimanche dans un accident de bus dans le sud-ouest de la Chine, le plus meurtrier dans le pays depuis le début de l'année, a annoncé la police. L'accident s'est produit sur une autoroute de la province rurale de Guizhou lorsque le véhicule transportant 47 personnes au total "s'est renversé sur le côté", a indiqué la police dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux. Les vingt autres personnes sont soignées pour des blessures et les secours ont été dépêchés sur les lieux, a ajouté la police, sans donner plus de détails.

L'accident le plus meurtrier dans le pays depuis le début de l'année

L'accident s'est produit dans la préfecture de Qiannan, une région pauvre, isolée et montagneuse du Guizhou, où vivent plusieurs minorités ethniques. En juin, un conducteur a été tué après le déraillement d'un train à grande vitesse dans la province de Guizhou. En mars, 132 personnes avaient trouvé la mort dans l'accident d'un avion de ligne chinois dans le sud du pays, ce crash aérien étant le plus meurtrier survenu en Chine depuis des décennies.