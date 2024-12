Cessez-le-feu à Gaza : «nous n'y sommes pas encore», dit la Maison Blanche

Les États-Unis travaillent "activement" à un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas à Gaza, mais "nous n'y sommes pas encore", a déclaré dimanche Jake Sullivan, le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche. "Il y aura d'autres discussions et consultations, et nous espérons pouvoir conclure un cessez-le-feu avec un accord sur les otages, mais nous n'y sommes pas encore", a déclaré ce conseiller du président américain Joe Biden, sur NBC, selon une retranscription de l'entretien publiée par la chaîne.

"Nous sommes très impliqués auprès des acteurs clés dans la région"

"Nous travaillons activement pour que cela se produise", a-t-il encore déclaré. "Nous sommes très impliqués auprès des acteurs clés dans la région, et il y a de l'activité même aujourd'hui". Dimanche, l'émir du Koweït Mechal al-Ahmad al-Sabah a appelé à un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza lors d'un sommet du Conseil de coopération du Golfe (CCG), après plus de 13 mois de guerre entre Israël et le mouvement islamiste Hamas dans le territoire palestinien.

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Saar, a déclaré dimanche depuis Jérusalem qu'il y avait des "indications" que des progrès pourraient être fait vers un accord. "Ce que je peux dire, c'est qu'il y a des signes qu'on pourrait voir un plus grand degré de flexibilité de la part du Hamas en raison des circonstances, dont l'accord au Liban, mais pas seulement", a-t-il dit lors d'une conférence de presse. Le gouvernement israélien "a la volonté d'avancer à ce sujet", a ajouté le ministre.

Sur NBC, Jake Sullivan a également salué la trêve entre Israël et le Hezbollah entrée en vigueur mercredi, "une immense avancée pour le Moyen-Orient". "Nous devons le protéger et nous assurer qu'il est totalement respecté", a encore déclaré ce conseiller. "Notre but est de tenir sur ces premiers jours critiques pour le cessez-le-feu, quand il est le plus fragile", a encore dit Jake Sullivan à NBC. La veille samedi, l'armée israélienne a cependant annoncé avoir mené plusieurs frappes aériennes contre des positions du Hezbollah au Liban.

"Nous pensons fermement que l'accord au Liban ouvre maintenant" la porte vers un cessez-le-feu à Gaza, avait déclaré mercredi l'émissaire de Joe Biden dans la région, Amos Hochstein. L'attaque du Hamas sur le sol israélien a entraîné la mort de 1.207 personnes, majoritairement des civils, selon un décompte de l'AFP fondé sur les données officielles, incluant les otages tués ou morts en captivité. La branche armée du Hamas a diffusé samedi une vidéo d'un otage israélo-américain, Edan Alexander, qui demande aux Israéliens et aux Américains de faire pression sur le gouvernement pour sa libération. Cette vidéo est "un rappel cruel de la brutalité du Hamas", a déclaré Jake Sullivan dimanche

Le Hamas a annoncé dimanche un nouveau bilan de 44.429 morts dans le territoire palestinien depuis le début de la guerre avec Israël il y a plus d'un an, avec au moins 47 personnes tuées ces dernières 24 heures.